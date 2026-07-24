Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi
Çin, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı çıktı, ticaret savaşı zarar verir dedi.
BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tek taraflı gümrük vergilerinin her türüne karşı olduklarını söyledi.
Lin cuma günkü basın toplantısında, ABD'nin 60 ticaret ortağına ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Lin, gümrük vergisi savaşları ve ticaret savaşlarının hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını ifade etti.
Kaynak: Xinhua
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