Çin'den ABD'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Küba'ya uyguladığı ablukaya son vermeye çağırarak, "uluslararası adaleti" savunmak için diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin 60 yıldan fazladır kapsamlı yaptırımlar altında tuttuğu Küba'da halkı "derin felaketlere" sürüklediğini söyleyen Lin, son dönemde ülkeye yönelik sertleşen ablukanın "temel geçim kaynaklarına ciddi şekilde zarar verdiğine" dikkati çekti.

Lin, ABD'ye, Küba'ya yönelik abluka ve baskısını derhal sonlandırma ve uluslararası toplumun çağrılarına kulak verme çağrısı yaptı.

Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahaleye karşı çıkma çabalarını desteklediklerini kaydeden Lin, "uluslararası adaleti" savunmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.