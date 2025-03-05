Çin'den ABD'ye Sert Mesaj - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Sert Mesaj

Çin, ABD'nin gümrük vergileri ve fentanil suçlamalarına karşılık vereceğini duyurdu.

05.03.2025 16:45
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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin halkının hiçbir zaman safsatalardan etkilenmediğini, korkutma yoluyla yıldırılamadığını ve zorbalıkla sindirilemediğini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında Çin'in defalarca karşı çıkmasına rağmen ABD'nin fentanil sorununu bahane ederek Çin'den ithal edilen mallara getirdiği ek gümrük vergilerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Çin'le ilişki kurmanın doğru yolunun baskı, zorlama ya da tehdit olmadığını ve Çin'e maksimum düzeyde baskı uygulamanın yanlış bir karar ve yaklaşım olduğunu belirtti.

Sözcü, "Çin'in hak ve çıkarlarını savunmak için karşı tedbirler alması meşru ve gereklidir" dedi.

Fentanil sorununun temel nedeninin ABD'nin içinde olduğunu belirten Lin, "İnsanlık ve ABD halkıyla dostluğumuz adına ABD'nin fentanil sorunuyla mücadelesine yardımcı olmak için güçlü adımlar attık. Bunu herkes biliyor. ABD'deki çeşitli sektörlerden insanlar birçok kez Çin'e teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Lin, "ABD, çabalarımızı takdir etmek yerine, suçu Çin'in üzerine atarak Çin'e ek gümrük vergileriyle baskı ve şantaj yapmaya başladı. Kendilerine yardım ettiğimiz için bizi cezalandırıyorlar" diye konuştu.

Sözcü, ABD'nin fentanil sorununu gerçekten çözmek istiyorsa, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı kalması ve Çin'le istişarede bulunarak karşılıklı endişeleri gidermesi gerektiğini söyledi.

Lin, "ABD'nin aklında başka bir gündem varsa ve gümrük vergisi savaşı, ticaret savaşı ya da başka bir savaşı yürütmekte ısrar ederse, Çin geri adım atmayacaktır ve gereken karşılığı vermeye hazırdır" dedi.

Sözcü, "ABD'yi baskıcı olmayı bırakmaya ve en kısa sürede doğru yol olan diyalog ve işbirliğine dönmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Sert Mesaj - Son Dakika

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