Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 13 ABD'li askeri şirkete ve 6 üst düzey yöneticiye yönelik karşı tedbir uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Lin perşembe günkü basın toplantısında ABD'ye Taiwan'ı silahlandırmaya son verme ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlerin askeri yığınak yoluyla bağımsızlık arama çabalarına göz yummaktan ve destek vermekten kaçınma çağrısı yaptıklarını belirtti.

Lin, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını kaydetti. ABD'nin son dönemlerde çeşitli vesilelerle Taiwan bölgesine silah satma planlarını açıkladığını hatırlatan Lin, bu girişimlerin tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in içişlerine karışma anlamına geldiğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü baltaladığını vurguladı.

Lin, Çin'in, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca ABD'nin askeri şirketleri ve üst düzey yöneticilerine yönelik karşı tedbirler uygulamaya karar verdiğini ifade etti.

Suyla ateş gibi, "Taiwan'ın bağımsızlığının" da Taiwan Boğazı'nda barışla yan yana gelemeyeceğini vurgulayan sözcü, ABD'nin Taiwan'ı silahlandırma yoluyla bu sözde bağımsızlık gündemini ileriye taşıma kararının, Çin'in "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşmesini gerçekleştirmeye yönelik güçlü iradesini sarsmayacağını ve Taiwan'ı askeri çatışma tehlikesine doğru itmekten başka bir işe yaramayacağını belirtti.

Çin'in ABD'yi tek Çin ilkesine ve 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi başta olmak üzere Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmeye davet ettiğini kaydeden Lin, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe yönünde liderlerinin verdiği taahhüdünü yerine getirmesi ve Taiwan'ı silahlandırmaya derhal son vermesi gerektiğini söyledi.