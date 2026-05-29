Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı
Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

29.05.2026 15:13
Çin Savunma Bakanlığı, ABD'yi Taiwan meselesinde ihtiyatlı olmaya çağırdı ve taahhütlerine uyması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD'yi Taiwan meselesine azami ihtiyatla yaklaşmaya çağırdı.

Jiang perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Taiwan'a 14 milyar dolarlık silah satışını askıya alıp 2027 mali yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda sözde "Taiwan Güvenlik İşbirliği Girişimi" için 1 milyar dolar ödenek ayırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına karşı tutumumuz tutarlı ve nettir" dedi.

Jiang, ABD tarafının tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiriye, özellikle de 17 Ağustos Bildirisi'nin hükümlerine uyması ve iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı uygulaması gerektiğini söyledi.

ABD tarafını Çin'e verdiği taahhütlere ve yaptığı açıklamalara bağlı kalmaya çağıran Jiang, Çin-ABD ilişkileri ile iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini koruyacak somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

ABD hükümeti, 1982'de imzalanan 17 Ağustos Bildirisi'nde "Taiwan'a uzun vadeli silah satışı politikası izlemeyi amaçlamadığını" ve "Taiwan'a silah satışını kademeli olarak azaltarak, bir süre sonra nihai bir çözüme ulaşmayı hedeflediğini" beyan etmişti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
