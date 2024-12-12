Çin'den ABD'ye Yaptırımlar Tepkisi

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BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin son dönemlerde Çinli yüksek teknoloji şirketlerine karşı uyguladığı yaptırımların, bariz şekilde insan hakları bahanesiyle bu işletmeleri baskı altına almaya yönelik bir girişim olduğunu ve söz konusu hamleyle ABD'nin Çin halkını kalkınma hakkından mahrum bırakmaya yönelik gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, iki Çinli yüksek teknoloji şirketini "insan hakları ihlalleri" nedeniyle "Varlık Listesi'ne" eklemişti.

Mao çarşamba günkü açıklamasında, "İnsan haklarını korumak, ABD'nin amaçlarına ulaşmak için kullandığı bir bahaneden başka bir şey değil. Bu tür planlar başarıya ulaşamayacaktır" dedi.

Mao, ABD'nin insan haklarını gerçekten önemsiyorsa, diğer ülkelerin çıkarlarını baltalamak ve iç işlerine karışmak için insan hakları konularını siyasileştirip silah olarak kullanmak yerine, öncelikle kendi ülkesindeki insan hakları ihlallerine bakması gerektiğini belirtti.