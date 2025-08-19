Çin\'den Başarılı Uydu Fırlatışı

JİUQUAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 7 uydu taşıyan Lijian-1 Y10 taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.
Çin'in kuzeybatısındaki ticari havacılık inovasyonu pilot bölgesinden salı günü Beijing saatiyle 15.33'de fırlatılan roket, uyduları önceden belirlenmiş yörüngelerine başarılı bir şekilde yerleştirdi.
