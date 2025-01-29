Çin'den Bulgaristan Başbakanı'na Kutlama

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BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Bulgaristan başbakanı olarak göreve başlayan Rosen Jelyazkov'a kutlama mesajı gönderdi.

Salı günkü mesajında Bulgaristan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ikinci ülke olduğunu hatırlatan Li, aralarındaki sarsılmaz kadim dostluk ilişkileri, sarsılmaz karşılıklı siyasi güven ve verimli tatbiki işbirliğiyle Çin ve Bulgaristan'ın, dağları ve okyanusları aşan dostluk ve ortaklığa sahip iki ülke olduğunu ifade etti.

Bu yılın Bulgaristan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılmasının 10. yıldönümü olduğuna işaret eden Li, iki ülke arasında her düzeyde etkileşimi güçlendirmek, ekonomi, ticaret ve yatırım, bağlantısallık, enerji dönüşümü, kültür ve turizm gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek, Çin-Bulgaristan stratejik ortaklığını zenginleştirmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Jelyazkov ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.