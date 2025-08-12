Çin'den Çekya'ya Dalai Lama Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama ile Hindistan'da görüştüğünün hatırlatılması üzerine Pekin yönetiminin bu durumu "şiddetle kınadığını" ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çek Cumhurbaşkanı Pavel'in Hindistan'da Dalai Lama ile görüşmesinin sorulması üzerine Lin, "Çin, bu durumu şiddetle kınamakta ve kararlılıkla karşı çıkmakta olup, Çekya tarafına ciddi itirazlarda bulunmuştur." dedi.

Lin, söz konusu görüşmeye ilişkin "Çekya hükümetinin Çin hükümetine verdiği siyasi taahhütlere ciddi şekilde aykırı olduğu" nitelemesinde bulunarak, bunun Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğinin altını çizdi.

Pavel'in Dalai Lama ile görüşmesini "kışkırtıcı eylem" şeklinde niteleyen Lin, Pekin yönetiminin Çek Cumhurbaşkanı ile "tüm ilişkisini sonlandırma kararı" aldığını ifade etti.