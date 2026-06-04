Çin'den Esvatini'ye Taiwan Uyarısı

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Esvatini'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" düşüncesine güvenerek hareket etmesinin ülkeye bir gelecek sunmayacağını, aksine kalkınma fırsatlarını kaybetmesine neden olacağını söyledi.

Afrika ve Taiwan bölgesindeki medya kuruluşlarında yer alan haberlerde, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin Taiwan lideri Lai Ching-te'nin Esvatini'ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde ve sonrasında ülkeye yaklaşık 25 milyar yeni Taiwan doları tutarında fon sağladığı bildirildi. Haberlerde ayrıca iki taraf arasında üzerinde mutabakata varılan projelerden elde edilecek gelirlerin tamamının krala ve kraliyet ailesine ait olacağının taahhüt edildiği, Taiwan'ın Esvatini'deki temsilcilerinin de bu projelerden kazanç sağlayacağı belirtildi.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin Lai Ching-te yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" gündemini bencilce ilerletmek için ne kadar ileri gidebileceğinin bir başka örneği olduğunu belirtti.

Pahalıya patlayan bu dolar diplomasisinin Taiwan halkına ağır bir bedel yüklediğini belirten Mao, bunun Taiwan'da kişi başına 1.000 yeni Taiwan dolarından fazla bir maliyet anlamına geldiğini ifade etti. Mao, Taiwan'ın Esvatini'yi "diplomatik müttefik" olarak yanına çekmekteki amacının halka gerçek fayda sağlamak değil, bundan çıkar sağlayan az sayıdaki kişinin cebini doldurmak olduğunu söyledi.

Mao, bunun açgözlülük ve yolsuzlukla yoğrulmuş bir siyasi gösteri olduğunu kaydetti.

Tek Çin ilkesinin hem yaygın bir uluslararası uzlaşı hem de uluslararası ilişkileri düzenleyen temel bir norm olduğunu belirten Mao, Çin ile diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinin tamamına sıfır gümrük vergisi uygulandığını hatırlattı. Mao, Esvatini'nin Taiwan ile sözde "diplomatik ilişkilerini" sürdüren Afrika'daki tek ülke olduğunu vurguladı.

"Taiwan'ın bağımsızlığına" bel bağlamanın bir geleceği olmadığını belirten Mao, bunun yalnızca Esvatini'nin kalkınma fırsatlarını kaybetmesine yol açacağını ve ülkeyi uluslararası alanda yalnızlığa sürükleyeceğini ifade etti.