Çin'den Filipinler'e Hava Aracı Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Filipinler'e Hava Aracı Uyarısı

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Çin, Scarborough Sığı'nda Filipinler'in hava aracını izleyip uyardı, egemenlik ihlali iddiasında bulundu.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde uçuş yapan Filipinler'e ait hava aracını takip ettiği ve uyardığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Güney Cephe Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Li Ciencien, Filipinler'e ait hava aracının, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı sığlığın üzerindeki "hava sahasına" izinsiz girdiğini belirtti.

Filipin tarafının eyleminin, Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini, yanlış anlama ve hesap hatası riskini artırdığını savunan Sözcü Li, komutanlığa bağlı unsurların hava aracını takip ederek uyardığını ifade etti.

Li, Manila yönetimine bölgedeki ihlallerine ve tahriklerine son verme çağrısı yaptı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer ve uçuş faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede, 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çinli balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmenin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler'e Hava Aracı Uyarısı - Son Dakika

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