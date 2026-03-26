Çin\'den Filipinler\'e Provokatif Eylemlere Son Çağrısı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler tarafına Güney Çin Denizi'nde yer alan Huangyan Dao açıklarındaki karasularda provokatif eylemleri ve karalama kampanyalarını derhal durdurma çağrısında bulundu.

Liu çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Sahil Güvenliği'nin yakın zamanda Çin'in Huangyan Dao adası yakınlarındaki karasularda rutin hak koruma ve kolluk eğitimleri gerçekleştirdiğini, operasyon öncesinde ise yasalara uygun şekilde seyir güvenliği bildirimi yayımladığını belirtti.

Sözcü, tatbikat sırasında çok sayıda Filipin gemisinin "balıkçılık" bahanesiyle eğitim sahasına yöneldiğini, olay çıkararak durumu kışkırtmaya ve abartılı iddialarla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığını ifade etti.

Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki karasularda hak koruma ve kolluk faaliyetlerini yasalara uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini, ülkenin toprak egemenliği ile deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını vurguladı.