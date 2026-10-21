Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın fiyatları, petrol ve dolar kaynaklı çifte baskı altında haftanın ortasına düşüşle başladı. Fed’in faiz artırımına gidebileceği beklentisi, değerli metale olan yatırımcı ilgisini azaltıyor.

ONS 4.112 DOLARA GERİLEDİ

Spot altının onsu, saat 10.00 itibarıyla 4.112 dolardan işlem gördü. Reuters’ın verilerine göre ons, TSİ 08.16'da yüzde 0,1 düşüşle 4.119,37 dolara inmiş ve kayıplarını 4. işlem gününe taşımıştı. ABD’de aralık teslimatlı altın vadeli işlemleri de aynı saatlerde yüzde 0,1 düşüşle 4.137 dolara geriledi.

Satış baskısı diğer değerli metallerde de görüldü. Gümüşün onsu yüzde 1,1 düşüşle 57,35 dolara, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.639,47 dolara, paladyum ise yüzde 1 düşüşle 1.091,78 dolara geriledi.

GRAM ALTIN 6.558 LİRA

Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla gram altın 6.557 liradan alıcı, 6.558 liradan satıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 10.492 lira, satış fiyatı 10.723 lira oldu. Yarım altın 20.918 liradan alınıp 21.446 liradan satılırken Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.563 lira, satış fiyatı 44.224 lira olarak belirlendi.

Kapalıçarşı’da ise gram altın 6.565 liradan alıcı, 6.573 liradan satıcı buldu. Çeyrek altın 10.504 liradan alınıp 10.747 liradan, yarım altın ise 20.943 liradan alınıp 21.494 liradan satıldı.

PETROL VE DOLAR BASKISI

Altın üzerindeki baskının ilk kaynağı petrol fiyatları oldu. Kızıldeniz’deki ticari gemi trafiğine yönelik riskler ve Suudi Arabistan’daki enerji altyapısına yönelik tehditler, Brent petrolün varil fiyatını 100 doların üzerinde tutuyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon kaygılarını artırırken faiz artırımı beklentilerini de güçlendiriyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini yükseltiyor.

İkinci baskı unsuru ise dolar oldu. Son dönemdeki kayıplarının ardından istikrar kazanan ABD doları, altına olan talebi sınırladı. Piyasalarda risk iştahının artmasıyla ABD tahvil faizlerinin yükseldiği belirtildi.

İRAN VE HUSİLERDEN GERİLİMİ ARTIRAN AÇIKLAMALAR

Bölgedeki gerilim de petrol piyasasını etkiliyor. İran ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı henüz tamamen kapatmadığını ve ablukayı Babülmendep Boğazı ile Süveyş Kanalı’na kadar genişletebileceğini öne sürdü. Husiler ise Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Yanbu’daki Saudi Aramco tesisleri, Şeybe petrol sahası ve Suudi deniz kuvvetlerine saldırı düzenlediklerini iddia etti.

FED’DEN EKİMDE BEKLE-GÖR, ARALIKTA ARTIRIM BEKLENTİSİ

Reuters’ın anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı, Fed’in bu ayki toplantıda faizi sabit tutmasını, artırımı ise aralıkta yapmasını bekliyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, 27-28 Ekim toplantısında faiz artırımı olasılığını yüzde 15 seviyesinde görürken aralık için bu olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh ise son konuşmasında ekim ve aralık toplantılarına ilişkin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. Piyasalar, Fed’in yakından izlediği PCE enflasyon verisini de önümüzdeki hafta takip edecek.

ANALİSTLER NE DİYOR?

DHF Capital CEO’su Bas Kooijman, petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle altının bir süre daha baskı altında kalabileceğini değerlendirdi. Tastylive Küresel Makro Bölüm Başkanı Ilya Spivak ise piyasaların gelecek yıl için fiyatladığı faiz artırımlarının bir kısmının beklentilerden çıkması halinde altının yeniden yükselişe geçebileceğini belirtti.

Teknik görünümde ise ons altının yeniden yukarı yönlü bir harekete geçebilmesi için 4.147-4.176 dolar bandını aşması gerekiyor. Bu bandın üzerindeki kapanışlarda 4.201 ve 4.218 dolar seviyeleri izlenecek.