Çin'den Filipinler'e Sert Tepki - Son Dakika
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Çin'den Filipinler'e Sert Tepki

Çin\'den Filipinler\'e Sert Tepki
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Çin, Filipinler'in Huangyan Dao üzerindeki karasularını ilan etmesini uluslararası hukuka aykırı buldu.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in Çin toprağı Huangyan Dao'nun sözde "karasuları ana hatlarını" belirlemesine ilişkin açıklama yayımlayarak, söz konusu hamlenin Çin'in toprak egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal teşkil ettiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı ile BM Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Cuma günü yayımlanan açıklamada "Bu hamle yasadışı, geçersiz ve hükümsüzdür. Çin buna kararlılıkla karşı çıkmaktadır ve bunu asla kabul etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler'e Sert Tepki - Son Dakika

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