Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı - Son Dakika
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Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı

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İstanbul'da Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kur'an kursundan mezun olan çocuklara kendi fotoğrafı ve adının bulunduğu yapbozu bastırarak hediye etti. Vatandaşlar, kamu kaynaklarının bu şekilde sorumsuzca kullanılmasına tepki gösterdi. Fotoğraf kompozisyonunda yer alan uçak ve havalimanı görselleri ise, "Gören İstanbul Havalimanı'nı da kendisi yaptırdı sanır" yorumlarına neden oldu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun Kur'an kursundan mezun olan çocuklara dağıttığı hediyeler tartışma yarattı. Üzerinde Candaroğlu’nun kendi fotoğrafı ve adının yer aldığı yapbozların dağıtılması, vatandaşlar tarafından kamu kaynaklarının kişisel tanıtım amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

YAPBOZDA BAŞKAN VE HAVALİMANI BİRLİKTE

Dağıtılan yapbozdaki görsel kompozisyon da sosyal medyada gündem oldu. Tasarımda yer alan uçak ve havalimanı çizimleri, "Gören de İstanbul Havalimanı'nı kendisi yaptırdı sanır" yorumlarına yol açarken, çocuklara yönelik bir hediyede bu tarz görsellerin tercih edilmesi eleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Havalimanı, Mustafa Candaroğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Hediye, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Arnavutköy Belediyesi Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yücel bozdemir yücel bozdemir:
    onu o akılla başkan yapan senle benim oyum 7 6 Yanıtla
  • Okan tümenli Okan tümenli:
    bu akılla nasıl belediye başkanı yapıyorlar aklım almıyor 7 3 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    biraz vizyon olsun şu bal kabaklarında. 5 3 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    etiket başkan 3 3 Yanıtla
  • Şener Turan Şener Turan:
    Bu nasıl bir ruh hali ayaklar baş olunca boyle 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı - Son Dakika
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