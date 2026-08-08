Dikili'de köpeklere ateş açan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde sokakta av tüfeğiyle ateş açtığı üç köpekten ikisini öldürdüğü, diğerini yaralayan şüpheli tutuklandı.

KÖPEKLERİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki üç köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu kimliği belirlenen V.Z, ekiplerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin tüfekle ateş açtığı üç köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. V.Z. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.