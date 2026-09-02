Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde iş yerini kapatıp motosikletine binen 60 yaşındaki Edip Sağlam, telefonla konuştuğu sırada tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan Sağlam, hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan İ.Y. ise polis tarafından yakalanırken, 'Game Over' diyerek teslim oldu. Yüzde 40 zihinsel engelli olduğu öğrenilen şüpheli, tedavisi için Adana'ya gönderildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir vatandaş iş yerinin önünde hiç tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısında yaralandı. Saldırı sonrası kaçan şüpheli karşısında polisi görünce 'Game over' (Oyun bitti) diyerek teslim oldu. Şüphelinin saldırı ve kaçma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TELEFONLA KONUŞURKEN HİÇ TANIMADIĞI KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 19.00 sıralarında Kumluca ilçesi Eski Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edip Sağlam (60) iş yerini kapattıktan sonra evine gitmek için motosikletine bindi. O an kendisini cep telefondan arayan kişiyle park halindeki motosikletinin üzerinde telefonla konuşan Edip Sağlam, arkasından birisinin kendisine saldırdığını fark etti. Kendisine saldıran kişiye karşılık veren Sağlam, ardından motosikletten inerek saldırganı kovalamaya başladı. İki bıçak darbesi alan Sağlam bir süre sonra yere yığılırken, mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu

POLİSİ GÖRÜNCE "GAME OVER" DİYEREK TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Edip Sağlam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan İ.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İ.Y.'nin kaçış istikametinde araştırma yapan polis ekipleri Kumluca Kulesi civarında şahsın önünü kesti. Bir süre polislere direnen İ.Y. bıçağı yere bıraktıktan sonra "Game over" (Oyun bitti) diyerek teslim oldu. 

YÜZDE 40 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇIKTI

Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen İ.Y. ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yüzde 40 zihinsel engelli olduğu öğrenilen İ.Y., tedavisinin yapılması için Adana'daki donanımlı bir hastaneye gönderildi.

Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu

ESNAF, YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Telefonla konuşurken birden saldırıya uğradığını söyleyen Sağlam; "Pazar günüydü işyerimi kapattım, motora bindim. Motora binme esnasında bir telefon konuşması yaptım. Konuşma esnasında bir baktım ki arkadan birisi bana dürttü. Ben zannettim ki yumruk vuruyor bana. Biraz küfürlü konuşuyordu. Yüzümü çevirip baktığımda elinde kasap bıçağı olduğu fark ettim. Bana saldırıyordu. Karşılık vermeye çalıştım. Ardından peşinden bir yere kadar kovaladım. Ondan sonra kan kaybından yere düştüm. Ondan sonra komşular ambulans çağırdılar. Ambulans gelip beni götürdü. Beni ambulansla hastaneye götürdükten sonra film çekildi. Belime ve kalçama 8 dikiş atıldı" dedi.

Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu

SALDIRGANIN BABASI ZİYARETE GELDİ, SAĞLAM İLK DEĞİLMİŞ

Hastanedeki tedavisinin ardından kendisine saldıran şahsın babasının evine ziyarete geldiğini söyleyen Sağlam, "Bugün bizim eve bana saldıran gencin babası geldi, inşaat ustasıymış. Bana dedi ki, 'Benim oğlum zihinsel engelli kaç defa içeri attılar. Yine geri bırakmışlar. Edip kardeş senden özür diliyorum. Seninle beraber daha kaç kişi vurdu' dedi. Ben ilk kişi değimliyim dedim. 'Hayır, sen üçüncü kişisin' dedi. 'Elazığ'da bir tanesini vurdu. Adam 2 ay hastanede yattı. Ondan sonra Kumluca'da bir tane berberi vurmuş. Bana, "Bunu alın götürün tıkın içeri bir daha da bırakmayın. Her seferine bırakıyorsunuz. Gidip bir mazlumu bıçaklıyor' dedi" şeklinde konuştu.

Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu

"BIRAKTIKLARINDA YİNE BİRİNİ BIÇAKLAYACAK"

Saldırganın babasının kendisinden özür dilediğini belirten Sağlam, "Bunu neden bırakıyorlar. Gidip biraz yatacak. Tedavi olacak. Dışarı çıkacak. Birisini yine bıçaklayacak mı? Artık yeter. Uzun süre içerde kalsın. Bunu 20 gün sonra saldıklarında yine birisini bıçakladığında kimin vicdanı sızlayacak. Bunun sorumlusu kim olacak. Birisi ölmesi mi gerekir. Biraz daha vursaydı ölecekmişim, doktorlar öyle diyor. ya bunu alıp iyi tedavi etsinler ya da dışarı bırakmasınlar. Dışarı çıkınca bir mazluma rast gelmesin. Bizim isteğimiz budur. Başka bir maksadımız yok" ifadelerini kullandı.

Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu

"GAME OVER" DİYEREK TESLİM OLDU

Bıçaklanan Edip Sağlam'ın oğlu Ömer Faruk Sağlam ise; "Olaydan sonra polise haber verdik. Polisler Kuleye doğru kaçtığını tespit etti. Sonra da Kule'de önünü kesip yakaladık. Polislere de aynı şekilde direndi. Polis uzun süreçler sonrası etkisiz hale getirdi. Saldırgan sonra bıçağı yere koydu. "Oyun Bitti" dedi Teslim oldu. Böyle kötü bir olay yaşadık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da otomobilindeki sürücüye bıçaklı saldırı: 'Game Over' deyip polise teslim oldu - Son Dakika
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