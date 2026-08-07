Edirne’de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 9 ağır yaralı - Son Dakika
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Edirne’de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 9 ağır yaralı

Edirne’de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 9 ağır yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 9 kişi ağır yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 9 kişi ağır yaralandı.

OTOMOBİLLER DRENAJ KANALINA UÇTU,

Kaza, saat 20.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kozköy Kavşağı'nda meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden M.P. yönetimindeki 57 AAE 496 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelerek Kozköy istikametine sapmak isteyen A.Y. idaresindeki 22 PB 011 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki drenaj kanalına girerek, yaklaşık 50 metre savruldu.

Edirne’de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 9 ağır yaralı

9 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.P. ve A.Y. ile otomobillerdeki G.Y., G.Y., F.A., Z.P., A.K.P., E.P. ile D.P., ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Edirne’de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 9 ağır yaralı

Yaralılardan A.K.P. ile D.P., ileri tetkik ve tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan A.Y. ve beraberindekilerin Keşan'dan, Kozköy'deki bir düğüne gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne’de 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 9 ağır yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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