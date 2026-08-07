Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı - Son Dakika
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Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı

Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı
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Aksaray'da 2.19 promil alkolle direksiyon başına geçip iki otomobile çarpan sürücü, kazanın ardından suçu abisinin üzerine atmaya çalıştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları sayesinde yalanı ortaya çıkınca polislere direnen alkollü sürücü, "Bana kelepçe vuramazlar, imkansız" diyerek ekiplere küfür ve tehditler savurdu.

Aksaray’da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve 2 otomobile çarparak kazaya neden olan sürücü, polise yalan beyanda bulunarak suçu abisinin üzerine atmak istedi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla gerçeğin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmak istenen alkollü sürücü, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diyerek polis memurlarına direnip tehdit ve küfürler yağdırdı.

Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı

GERÇEK KGYS KAMERALARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.19 promil alkollü olduğu tespit edilen Yunus K. (29) idaresindeki 50 UB 322 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cengiz Y. (44) idaresindeki 68 ABS 646 plakalı otomobil ve Orhan Y. (33) yönetimindeki 68 AEE 951 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatan polis ekiplerine, minibüste bulunan Yusuf K. (42) aracı kendisinin kullandığını beyan etti. Ancak diğer sürücülerin itirazı üzerine KGYS kameralarını inceleyen ekipler, direksiyon başındaki asıl sürücünün Yusuf K.'nın kardeşi Yunus K. olduğunu belirledi.

Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı

KELEPÇE TAKMAK İSTEYEN POLİSLERE DİRENDİ

Gerçeğin anlaşılması üzerine cezai işlem uygulanmak üzere çağrılan Yunus K., polis ekiplerine zorluk çıkardı. Sürücü olmadığını iddia ederek gözaltına alınmaya direnen alkollü şahıs, kendisine kelepçe takmak isteyen polis memurlarına "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diyerek küfür ve tehditler yağdırdı. 

Güçlükle etkisiz hale getirilen sürücü kelepçelenerek polis otosuna bindirildi. Olay yerine gelen annesi ise polislerden izin alarak araç kafesindeki oğluna su verdi.

Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı

İKİ KARDEŞ HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

Hastanede yapılan muayenesinde 2.19 promil alkollü olduğu tescillenen Yunus K.'ye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesilirken, minibüs çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Yalan beyanda bulunan abi Yusuf K. ve alkollü sürücü Yunus K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki kardeş hakkında "yalan beyanda bulunmak" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı
Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı
Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı
Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı
Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Aksaray, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı - Son Dakika

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