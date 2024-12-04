Çin'den Filipinler'e Uyarı: Provokasyona Son Verin

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BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'e ait bir geminin Çin'in Huangyan Dao adasının çevresindeki sularda Çin Sahil Güvenlik gemisine kasıtlı olarak çarpmasının ardından Filipinler'i ihlal, provokasyon ve kışkırtıcı eylemlerini derhal son vermesi konusunda uyardı.

Liu çarşamba günkü basın toplantısında, "Aksi takdirde bundan doğacak tüm sonuçlardan Filipinler sorumlu olacaktır" dedi.

Liu, olay sırasında 3003 numaralı Filipinler gemisinin, çok sayıda sert uyarıyı görmezden gelerek keskin bir dönüş yapıp geri manevrayla kasıtlı olarak 3302 numaralı Çin gemisine çarptığını ve Çin Sahil Güvenliği gemilerinin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Sözcü, kışkırtıcı davranan Filipinler'in hatalı taraf olduğunu ifade etti.

Filipinler, çarşamba günü Huangyan Dao çevresindeki Çin karasularına girmek üzere sahil güvenlik gemileri, resmi gemiler ve balıkçı teknelerini bölgeye göndermişti. Çin Sahil Güvenliği ekipleri ise yasa ve yönetmeliklere uygun olarak müdahalede bulunarak kontrolü sağladı.

Liu, balıkçılık faaliyetlerine yönelik koruma sağlama bahanesiyle ihlal ve provokasyonda bulunan Filipinler'in gerçekleri çarpıtarak uluslararası algıyı yanıltmaya çalıştığını belirtti.