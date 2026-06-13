Çin'den Filipinler'e Yaptırım Yanıtı - Son Dakika
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Çin'den Filipinler'e Yaptırım Yanıtı

13.06.2026 15:42
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Çin, Filipinler Savunma Bakanı Teodoro'ya yönelik yaptırım kararını değerlendirdi.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve ailesine yönelik yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, cuma günkü basın toplantısında Teodoro'nun pervasız davranışlarının geri tepeceğini ve nihayetinde Filipinler ile halkının çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

Lin, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla Gilberto Teodoro'nun, eşinin ve çocuğunun Çin anakarası, Hong Kong ve Makao'ya girişini yasaklama ve Çin'deki kuruluş ve kişilerin kendisi, eşi ve çocuğuyla herhangi bir işlem, işbirliği veya başka bir faaliyette bulunmasına izin vermeme kararı aldığını belirtti.

Lin, "Teodoro'nun Filipinler'de Çin'e karşı düşmanlık besleyen bir avuç isim arasında en saldırgan isimlerden biri olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Teodoro'nun son açıklamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lin, söz konusu açıklamaların gerçekleri çarpıttığını ve Çin'i karaladığını belirterek, bunların bencil siyasi çıkarlar uğruna sergilenen bir siyasi gösteriden ibaret olduğunu söyledi. Lin, "Çin ile Filipinler arasındaki anlaşmazlıkları tırmandıran ve ikili ilişkilere zarar veren şey, Teodoro gibi bir avuç insanın sorumsuz ve pervasız provokasyonlarıdır. Bu tür girişimler nihayetinde Filipinler ve halkının çıkarlarını tehlikeye atacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Filipinler'e Yaptırım Yanıtı - Son Dakika

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