Çin\'den Filistin İçin Ateşkes Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail başta olmak üzere tüm taraflara ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulama ve Gazze'de gerçek ve kalıcı bir ateşkes sağlama çağrısında bulunduklarını söyledi.

Fu, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini ve Gazze'deki durumu değerlendirmek üzere pazartesi günü düzenlenen BM Güvenlik Konseyi bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Geçmiş, güvenliğin parçalar halinde değerlendirilemeyecek bir bütün olduğunu defalarca göstermiştir. Hiçbir ülke kendi güvenliğini başkalarının güvensizliği üzerine inşa edemez. Askeri işgal ve baskı asla kalıcı barış getiremez" dedi.

Fu, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, insani yardım erişimine yönelik kısıtlamaları kaldırması ve yardımların ulaştırılması konusunda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın da aralarında bulunduğu insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini destekleyip kolaylaştırması gerektiğini belirtti.

Batı Şeria'da gerilimin düşürülmesi gerektiğini kaydeden Fu, iki devletli çözümün, Filistin meselesinin çözüme kavuşturulmasının tek geçerli yolu olduğunu da ifade etti.

Fu, uluslararası toplumun daha geniş mutabakat oluşturması ve iki devletli çözüm olasılıklarını yeniden canlandırması, Filistin'in demografik yapısının ve toprak statüsünün değiştirilmesini yönelik hiçbir girişimi kabul etmemesi, iki devletli çözümün temelden sarsılmasına yol açan tüm tek taraflı eylemlere karşı çıkması ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Fu, "Tüm taraflara Filistin halkının refahını ve Ortadoğu'da barış ve istikrarı her şeyin üstünde tutma ve Filistin sorununda bir an önce kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanabilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuyoruz. Çin bu amaç doğrultusunda aralıksız çaba gösterme kararlılığını sürdürmektedir" dedi.