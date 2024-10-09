Çin'den Filistin-İsrail Çatışması İçin Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den Filistin-İsrail Çatışması İçin Diplomasi Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, çatışmanın sona ermesi için siyasi irade ve diplomasi gerektiğini vurguladı.

09.10.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filistin- İsrail çatışmasının sona erdirilmesi için silah, cephane ve tek taraflı yaptırımlara değil, siyasi irade ve diplomatik çabalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mao Çarşamba günkü basın toplantısında, Eylül ayı sonunda İsrail'e 8,7 milyar ABD doları tutarında askeri yardım sağlayan ABD'nin Pazartesi günü Hamas'a finansman sağladıkları gerekçesiyle üçüncü ülkelerdeki kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Filistin-İsrail çatışmasının, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40.000'den fazla kişinin hayatına kaybetmesine yol açtığını kaydeden Mao, uluslararası toplumun, gerilimi düşürme, çatışma ve şiddeti sonlandırma, sivilleri koruma ve insani felaketten kaçınma gereği konusunda mutabakata vardığını belirtti.

"Bu çatışmayı sonlandırmak için silah, cephane ve tek taraflı yaptırımlara değil, siyasi irade ve diplomatik çabalara ihtiyaç duyuyoruz" diyen Mao, önde gelen bir ülkenin, kendinden beklenen rolü oynaması, nesnel ve adil olması, uluslararası hukuka riayette başı çekmesi ve en kısa sürede çatışmaları sona erdirme, durumu kontrol altına alma ve krizin yayılmasını önleme konusunda pozitif çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü, İsrail'in İran'a karşı önemli düzeyde misillemede bulunma niyetinde olduğunun ve İran'daki petrol üretim tesisleri, nükleer tesisler ve diğer stratejik bölgeleri hedef alabileceğinin bildirildiğini, öte yandan İran'ın İsrail'den gelecek her türlü saldırıya kararlılıkla karşılık vereceğini vurguladığını hatırlattı.

Çin'in Ortadoğu'daki karışıklıktan büyük endişe duyduğunu vurgulayan Mao, "Düşmanlığı alevlendiren ve çatışmayı genişleten hamlelere karşıyız ve tüm tarafları bölgede barış ve istikrar adına mevcut durumu soğukkanlı, rasyonel ve sorumlu bir tutumla ele almaya çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, uluslararası toplumun, özellikle de nüfuz sahibi ülkelerin karışıklığın daha da artmasını önlemek üzere yapıcı rol oynaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Filistin-İsrail Çatışması İçin Diplomasi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:39 Diyarbakır’da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 20:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'den Filistin-İsrail Çatışması İçin Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.