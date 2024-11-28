Çin'den Filistinli Çocuklara Kış Yardımı

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RAMALLAH, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'den gönderilen kışlık malzemeler, düzenlenen törenle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde iki mülteci kampındaki Filistinli çocuklara dağıtıldı.

Malzemeler pazartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti Ofisi tarafından Filistinli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mahmud Abbas Vakfı aracılığıyla bağışlandı.

Ofis Başkanı Zeng Jixin törende yaptığı açıklamada meşru ulusal haklarını geri kazanma konusunda Filistin halkını kararlılıkla desteklediklerini, Filistin için her zaman adalet ve hakkaniyeti savunduklarını ve Filistin'e ellerinden gelen en iyi şekilde insani yardım ve kalkınma desteği sağladıklarını söyledi.

Zeng, Filistin'deki mülteci kamplarına malzeme bağışında bulunmak üzere yıllardır vakıfla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Zeng, Tulkerim'deki iki mülteci kampında bulunan çocuklara kışlık pamuklu giysilerin dağıtılmasının, Çin'in Filistin halkıyla dayanışmasını gösteren somut bir sıcaklık ve dostluk ifadesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Tören sırasında konuşma yapan Filistinli yetkililer ise, Çin tarafının mülteci kamplarını ziyaret ederek malzeme bağışında bulunmalarının yerel halkı derinden etkilediğini, bunun Çin'in Filistin halkına verdiği sağlam desteği gösterdiğini ve iki halk arasındaki derin dostluktan gurur duyduklarını söylediler.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaşayan 12 yaşındaki Tala Ofeh, Xinhua'ya yaptığı açıklamada evinin ve kamptaki yolların hasar gördüğünü belirterek, "Bugün Çin'den hediyelerimiz geldi ve gerçekten çok mutluyum" dedi.