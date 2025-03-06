Çin'den Finans Sektörü İçin Yeni Yönerge

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi, ülkenin güçlü bir finans sektörüne sahip olmasını sağlamayı ve kilit öneme sahip teknoloji finansmanı, yeşil finans, kapsayıcı finans, emeklilik finansmanı ve dijital finans alanlarında kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan bir yönerge yayımladı.

Finansal hizmetlerin reel ekonomiyi desteklemedeki temel rolünün vurgulandığı yönergede, finansal politikalar ile teknoloji, sanayi, vergilendirme ve mali konulara ilişkin tedbirler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Yönerge uyarınca ülkenin önemli ulusal stratejileri, kilit öneme sahip sektörleri ve ekonomideki zayıf halkaları, yüksek kaliteli finansal hizmetlerle desteklenecek.

Ayrıca yerel koşullara uygun kaliteli yeni üretici güçlerin ortaya çıkarılmasına yönelik çabalar artırılacak.

Yönergede önemli ulusal bilimsel ve teknolojik girişimler ile teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen mali destek güçlendirilirken yeşil kalkınma ve düşük karbonlu dönüşüme yönelik mali desteğin de koordine edilmesinin önemi vurgulanıyor.

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, özel işletmeler, kırsal canlandırma ve sosyal refah gibi kilit sektörlere yönelik finansal ürün ve hizmetler optimize edilip çok katmanlı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturularak kapsayıcı finans güçlendirilecek.

Gümüş ekonomiye yönelik mali destek artırılacak ve çok katmanlı, çok sütunlu bir yaşlılık sigortası sisteminin geliştirilmesi için çaba gösterilecek.

Yönergeye göre finansal kurumların dijital dönüşümü teşvik edilirken, dijital finansal yönetişim sistemleri geliştirilecek.