Çin'den Gazze İnsani Krizine Çağrı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Gazze'de insanların yaşadığı insani felaket konusunda derin endişe duyduklarını belirterek, İsrail başta olmak üzere ilgili taraflara, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurma ve daha büyük ölçekli bir insani krizi önleme çağrısı yaptı.

Gazze'deki insani durum uluslararası toplumda büyük endişe yaratıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma olasılığını dile getirdi. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'ninse Gazze Şeridi'ni tamamen askeri olarak işgal etme ve Hamas'ın aktif olduğu şehirleri kuşatma altına alma yönünde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında bu konulara ilişkin yaptığı değerlendirmede Gazze'deki mevcut durumu yakından takip ettiklerini ve İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını artırmasına karşı olduklarını söyledi.

Guo, "Gazze'de insanların yaşadığı insani felaket konusunda derin endişe duyuyoruz. Çatışmanın patlak vermesinden bu yana 21 ay geçmiş durumda ve Gazze'deki insani durum hiç bu kadar ciddi düzeye ulaşmamıştı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kısa süre önce yaptığı açıklamaya göre bu yıl Gazze'de 74 kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini, söz konusu ölümlerin 63'ünün içinde bulunduğumuz ay içerisinde meydana geldiğini, hayatını kaybedenlerin 25'ininse çocuk olduğunu hatırlatan Guo, bu sayıların Gazze'deki insani felaketin en son kanıtı olduğunu ifade etti.

Guo, "İsrail başta olmak üzere ilgili tarafları, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmaya, Gazze'ye yönelik abluka ve kuşatmayı kaldırmaya, insani yardım malzemelerine erişimi tamamen yeniden sağlamaya ve daha büyük ölçekli bir insani krizi önlemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin sorununun Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığını belirten Guo, iki devletli çözümünse Filistin sorununun tek çözümü olduğunu ve Filistin halkının bağımsız Filistin Devleti'ni kurmasını kararlılıkla desteklediklerini belirtti.

Guo, "Gazze'deki çatışmaları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek, insani krizi hafifletmek, iki devletli çözümü hayata geçirmek ve böylelikle Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdürmeye hazırız" dedi.