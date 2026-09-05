Çin'den gözaltına alınan Singapur vatandaşlarının yasal haklarına garanti

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'de suç teşkil eden faaliyetlere karıştığından şüphelenilen yabancı uyruklu kişilerin yasal haklarını güvence altına aldıklarını söyledi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde saadet zinciri faaliyetlerinde bulunduklarından şüphelenilen kişilere yönelik operasyonda 52 Singapur vatandaşının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Guo cuma günkü basın toplantısında söz konusu açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Çin, topraklarında yabancı uyrukluların karıştığı yasadışı veya suç teşkil eden faaliyetlere ilişkin davaları yasalara uygun olarak yürütmekte ve söz konusu kişilerin yasal haklarına tam güvence sağlamaktadır" dedi.