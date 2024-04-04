Çin'den Güney Kore'ye Kiralanan Pandanın Yavrusu Ülkesine Geri Döndü

CHENGDU, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping dev panda üssünde görülen dev panda Fu Bao, 4 Nisan 2024.
Dev panda Fu Bao'yu taşıyan uçak Çarşamba günü saat 19.22 sularında Chengdu'ya indi.
Fu Bao, 2016 yılında Çin tarafından Güney Kore'ye kiralanan Le Bao ve Ai Bao adlı pandaların bu ülkede doğan ilk dev panda yavrusu.
Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'nda gümrük kontrolünden geçirilen Fu Bao, karantina için Sichuan'daki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan Shenshuping dev panda üssüne nakledildi. (Fotoğraf: Li Chuanyou/Xinhua)
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