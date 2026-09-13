Çin'den Hong Kong yargısına müdahaleye karşı sert uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Hong Kong yargısına müdahaleye karşı sert uyarı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın HKSAR Komiserlik Ofisi, Hong Kong İttifakı davasına ilişkin eleştirileri sert dille kınadı. Komiserlik, ilgili tarafları Hong Kong yargısına ve Çin'in içişlerine müdahaleyi derhal bırakmaya çağırdı.

HONG KONG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Komiserlik Ofisi, Hong Kong'da hukukun üstünlüğü ve özgürlüğünü karalayan eleştirileri sert bir dille kınadı.

Komiserlik Sözcüsü cumartesi günkü açıklamasında, HKSAR mahkemesinin "Hong Kong İttifakı'nın" eski üyeleri hakkında devlete karşı yıkıcı faaliyetleri tahrik suçundan verdiği hükme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komiserlik Sözcüsü, "Hong Kong İttifakı" ile sanıkların uzun süredir Çin karşıtı ve Hong Kong'u istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, suç konusu eylemlerin Çin Anayasası ve Temel Yasa tarafından ortaklaşa tesis edilen HKSAR anayasal düzenine ciddi tehdit oluşturduğunu ve Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, HKSAR'ın kolluk, savcılık ve yargı organlarının görevlerini yasaya uygun olarak, açık, şeffaf, adil ve hakkaniyetli usullere bağlı kalarak yerine getirdiğini vurguladı.

Komiserlik, ilgili tarafları gerçeklerle yüzleşmeye, Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne içtenlikle saygı göstermeye çağırarak, yargı süreçlerine ilişkin sorumsuz açıklamalarda bulunmayı derhal bırakmaları ve Hong Kong'un yargısı ile Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahaleye derhal son vermeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Hong Kong yargısına müdahaleye karşı sert uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

16:08
Osimhen’in geri dönüş maçı belli oldu
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu
16:00
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 16:11:37. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Hong Kong yargısına müdahaleye karşı sert uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement