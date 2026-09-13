Çin'den Hong Kong yargısına müdahaleye karşı sert uyarı

HONG KONG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Komiserlik Ofisi, Hong Kong'da hukukun üstünlüğü ve özgürlüğünü karalayan eleştirileri sert bir dille kınadı.

Komiserlik Sözcüsü cumartesi günkü açıklamasında, HKSAR mahkemesinin "Hong Kong İttifakı'nın" eski üyeleri hakkında devlete karşı yıkıcı faaliyetleri tahrik suçundan verdiği hükme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komiserlik Sözcüsü, "Hong Kong İttifakı" ile sanıkların uzun süredir Çin karşıtı ve Hong Kong'u istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, suç konusu eylemlerin Çin Anayasası ve Temel Yasa tarafından ortaklaşa tesis edilen HKSAR anayasal düzenine ciddi tehdit oluşturduğunu ve Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, HKSAR'ın kolluk, savcılık ve yargı organlarının görevlerini yasaya uygun olarak, açık, şeffaf, adil ve hakkaniyetli usullere bağlı kalarak yerine getirdiğini vurguladı.

Komiserlik, ilgili tarafları gerçeklerle yüzleşmeye, Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne içtenlikle saygı göstermeye çağırarak, yargı süreçlerine ilişkin sorumsuz açıklamalarda bulunmayı derhal bırakmaları ve Hong Kong'un yargısı ile Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahaleye derhal son vermeleri konusunda uyardı.