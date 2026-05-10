Çin'den İngiltere'ye sert yanıt

10.05.2026 11:55
Hong Kong'daki Çin temsilcisi, İngiltere'nin mahkeme kararını ve açıklamalarını kınadı.

HONG KONG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Komiserliği'nden bir sözcü, İngiltere'deki bir mahkemenin Londra'daki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi çalışanlarına ilişkin kararı ile İngiliz hükümet kurum ve yetkilileri tarafından yapılan karalayıcı açıklamaları şiddetle kınayarak reddetti.

Londra'daki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi'nin iki çalışanı, "yabancı bir istihbarat teşkilatına yardım etmek" suçundan suçlu bulunmuştu.

İngiltere'nin hiçbir somut dayanağı olmaksızın ülkedeki Çin vatandaşlarını tutuklayıp dava açarak, hukuk ve yargı sürecini suistimal edip mahkumiyet kararı aldığını vurgulayan sözcü, bunun, Hong Kong'u istikrarsızlaştırmaya çalışanların açıkça desteklenmesi olduğunu söyledi. Sözcü, HKSAR yönetimine yönelik bu tür asılsız suçlamaların ve karalamaların tipik bir siyasi gösteriden ibaret olduğunu ifade etti.

Sözcü, İngiltere'den yanlışlarını düzeltmesini, Çin'e karşı siyasi manipülasyonlarına son vermesini ve Çin'i istikrarsızlaştırmak isteyen güçleri cesaretlendirmeyi bırakmasını istedi. Sözcü, Çin'in kendi çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
