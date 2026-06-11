Çin'den İnsan Hakları Eylem Planı - Son Dakika
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Çin'den İnsan Hakları Eylem Planı

11.06.2026 16:52
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Çin, 2026-2030 dönemi için Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı, küresel yönetişimi teşvik edecek.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre Çin, önümüzdeki beş yılda küresel insan hakları yönetişimini teşvik edecek.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Plana göre Çin, küresel insan hakları yönetişimini daha adil, hakkaniyetli, makul ve kapsayıcı bir yönde ilerletmek amacıyla insanlığın ortak değerlerini savunacak, gerçek çok taraflılığı hayata geçirecek ve insan haklarının güvenlik yoluyla korunmasını, kalkınma yoluyla geliştirilmesini ve işbirliği yoluyla ilerletilmesini destekleyecek.

Planda ayrıca Çin'in Birleşmiş Milletler'in insan hakları alanındaki çalışmalarına aktif katılım gösterme, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde tüm taraflarla insan hakları konusunda diyalog ve etkileşimde bulunma, tüm ülkelerle dayanışma ve işbirliğini güçlendirme kararlılığı vurgulanıyor. Çin'in bu yolla küresel insan haklarının genel ilerlemesine katkıda bulunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları Eylem Planı, Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den İnsan Hakları Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim Kocabaş İbrahim Kocabaş:
    tamam da hep bunlarla konuşuyoruz teknoloji ile filan oysa asıl mesele insanın vicdanı bir plan kağıda yazınca değişmiyor hiçbir şey gerçek değişim insanın içinden geliyor 0 0 Yanıtla
  • Tülay Ucuncu Tülay Ucuncu:
    avrupa gibi ülkelerde insan hakları konularında somut adımlar atılırken bizim komşumuz yine planlama aşamasında kalıyor bu tür vaatler hep aynı şekilde kalıyor 0 0 Yanıtla
  • Adem Demir Adem Demir:
    eskiden böyle planlar açıklanınca bi ürperti olurdu şu günlerde haber okuyorum geçiyorum kimin umurunda kaldı bu tür şeyler ben bilmiyorum 0 0 Yanıtla
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