Çin'den İnsan Hakları Eylem Planı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre Çin, önümüzdeki beş yılda küresel insan hakları yönetişimini teşvik edecek.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Plana göre Çin, küresel insan hakları yönetişimini daha adil, hakkaniyetli, makul ve kapsayıcı bir yönde ilerletmek amacıyla insanlığın ortak değerlerini savunacak, gerçek çok taraflılığı hayata geçirecek ve insan haklarının güvenlik yoluyla korunmasını, kalkınma yoluyla geliştirilmesini ve işbirliği yoluyla ilerletilmesini destekleyecek.

Planda ayrıca Çin'in Birleşmiş Milletler'in insan hakları alanındaki çalışmalarına aktif katılım gösterme, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde tüm taraflarla insan hakları konusunda diyalog ve etkileşimde bulunma, tüm ülkelerle dayanışma ve işbirliğini güçlendirme kararlılığı vurgulanıyor. Çin'in bu yolla küresel insan haklarının genel ilerlemesine katkıda bulunmayı hedeflediği belirtiliyor.