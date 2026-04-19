TAHRAN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu (sağda) ve İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, İran'ın başkenti Tahran'da insani yardım paketinin teslim belgelerinin imza törenine katıldı, 15 Nisan 2026.
Çin'in Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, ülkesinin İran'a 58 ton acil insani yardım sağlayacağını açıkladı. İnsani yardım teslim belgelerinin imzalanması için İran Kızılayı Genel Merkezi'nde düzenlenen törene İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend de katıldı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'den İran'a 58 Ton İnsani Yardım - Son Dakika
