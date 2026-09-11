Çin'den İtalya ve AB'ye Hsiao Bi-khim ziyareti üzerine tek Çin ilkesi çağrısı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı bir siyasetçinin bir konferansa katılmak üzere İtalya'yı ziyaret etmesi ile ilgili olarak İtalya ve Avrupa Birliği'ne resmi kanallardan diplomatik girişimde bulunduklarını söyledi.

Mao, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwanlı siyasetçi Hsiao Bi-khim'in İtalya ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ve bazı siyasetçiler, dikkat çekmek için her türlü yola başvuruyor" dedi.

Bu kişilerin "demokrasi" ve "özgürlük" bahanesiyle dış güçlerle işbirliği yaparak bağımsızlık arayışında olduklarını belirten Mao, bu tür eylemlerin alçakça olduğunu ve sonuçta başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Mao, Çin'in, kendisiyle diplomatik ilişkileri bulunan ülkeler ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi temasa her zaman kararlılıkla karşı çıktığını belirtti.

Tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkilerde evrensel olarak kabul gören bir norm ve uluslararası toplumun ortak mutabakatı olduğunu kaydeden Mao, bu ilkenin aynı zamanda Çin-İtalya ve Çin-AB ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu ifade etti.

Mao, "İlgili taraflara, tek Çin ilkesine olan bağlılıklarını somut eylemlerle ortaya koyma çağrısında bulunuyoruz" dedi.