Çin'den Japon Militarizmine Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Japon Militarizmine Uyarı

Çin\'den Japon Militarizmine Uyarı
03.06.2026 14:36
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Çin, Japonya'nın askeri genişlemesini ve savaş hazırlıklarını eleştirerek uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, askeri genişleme ve savaş hazırlıkları için dış tehditleri abartarak ön plana çıkarmanın, Japon militarizminin alışılmış taktiklerinden olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Japon hükümetinin savunma ekipman ve teknolojisinin transferine ilişkin üç ilkeyi revize etmesiyle ilgili açıklamalar yapmıştı.

Salı günkü basın toplantısında Takaiçi ve Hegseth'in açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Mao, Potsdam Bildirisi gibi uluslararası belgelerde açıkça belirtildiği üzere, Japonya'nın uluslararası hukuk uyarınca "tamamen silahsızlanmak" ve "yeniden savaşa hazırlanmasına imkan verecek" sektörleri devam ettirmemekle yükümlü olduğunu belirtti.

Buna karşın Japonya'nın ölümcül özelliklere sahip silahlara yönelik ihracat yasağını kaldırdığını, yeniden bir savaş makinesine dönüştüğünü ve hızla saldırı odaklı güvenlik ve savunma politikalarına yöneldiğini vurgulayan Mao, bu tehlikeli hamlelerin, 2. Dünya Savaşı öncesinde Japon militaristlerin izlediği yol ile endişe verici bir benzerlik taşıdığına dikkat çekti.

Geçmişin, militarizme taviz gösterme ve göz yummanın sonuçları konusunda dünyaya acı bir ders verdiğini hatırlatan Mao, Pandora'nın kutusu bir kez açıldığında ortaya çıkabilecek tehlikeli bir canavarın yaratacağı riskler karşısında kimsenin güvende olmayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Japon Militarizmine Uyarı - Son Dakika

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