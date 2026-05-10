Çin'den Japonya ve Filipinler'e Blok Oluşturmama Çağrısı
Çin'den Japonya ve Filipinler'e Blok Oluşturmama Çağrısı

10.05.2026 13:55
Çin, Japonya ve Filipinler'i cepheleşmeyi bırakmaya çağırarak, bölgesel barış vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya ve Filipinler'e bloklar oluşturup cepheleşme yaratmaya son vermeleri çağrısında bulundu.

Jiang açıklamayı, Japon ve Filipinli savunma yetkililerinin yayımladıkları ortak bildiriye ilişkin yaptı. Bildiride, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu güç veya zor kullanarak değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime karşı çıktıklarını belirten yetkililer, Çin'in Japonya ve Filipinler çevresindeki faaliyetlerini "tehlikeli ve zorlayıcı" diye tanımlayarak endişelerini dile getirdi. İki taraf ayrıca, ekipman teknolojisi ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda savunma işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Sözcü, "Japonya ve Filipinler'den bazı politikacılar, denizcilik konularında asılsız söylemleri abartarak Çin'e karşı temelsiz suçlamalarda bulunuyor. Bu durumdan son derece rahatsızız ve buna kararlılıkla karşı çıkıyoruz" dedi.

Jiang, "Bölge ülkelerinin barış ve kalkınma konusundaki ortak arzularını hiçe sayan ve kendi halklarının muhalefetini görmezden gelen ilgili ülkeler, bencil çıkarları uğruna askeri işbirliğini artırıyor. Bu da bölgesel gerilimleri tırmandırıyor" diye konuştu.

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yurt dışında düzenlenen ortak tatbikata katılmak üzere asker gönderip uzun menzilli füze atışı gerçekleştirdiğini vurgulayan Jiang, bunun, ülkenin tamamen savunma odaklı politikasını değiştirmeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğunu ifade etti.

Sözcü, Filipinler'in ise ihlal ve provokasyonları için cesareti dış güçlerde aradığını ve suçu Çin'e atmaya çalıştığını belirterek, bunların tamamen yanlış hesaplanmış hamleler olduğunu söyledi.

Jiang, "İlgili ülkeleri, bloklar oluşturmayı ve cepheleşme yaratmayı bırakmaya ve bölgesel barış ve istikrara gerçekten katkıda bulunacak adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

