Çin'den Japonya'ya Askeri Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Askeri Uyarı

Çin\'den Japonya\'ya Askeri Uyarı
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Çin Savunma Bakanlığı, Japonya'nın militarizasyonuna karşı uyarıda bulundu ve tarih hatırlatması yaptı.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'nın son dönemdeki askeri adımlarına değinerek, ülkedeki sağcı güçlerin izlediği tehlikeli gündem konusunda uyarıda bulundu.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın genişletilmesi ve ülkenin insansız sualtı aracının uzun menzilli füzelerle donatılmasına yönelik planlar ile Japonya'ya ait hipersonik füzenin Avustralya'da test edilmesi konusunda Japonya ve Avustralya arasında varılan anlaşma dahil olmak üzere Japonya'nın son dönemdeki bir dizi askeri adımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2. Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir ülke olarak Japonya'nın, Potsdam Bildirisi ve ülkenin barışçıl anayasası uyarınca saldırı silahları edinmesinin yasak olduğunu belirten Zhang, buna rağmen ülkenin son yıllarda " yeniden militarize olma" sürecini hızlandırdığını ve askeri cephaneliğini açıkça genişlettiğini söyledi.

Zhang, "Geçmişte savaş çığırtkanlığı yapan ve saldırgan bir güç olan Japonya, daha önce işlediği suçlar üzerinde hiçbir zaman samimi şekilde derinlemesine düşünmedi. Eğer yeniden silahlanmasına ve 'savaş kabiliyetine sahip' bir devlet haline gelmesine izin verilirse, tarih trajik şekilde tekerrür edebilir" dedi.

Zhang, uluslararası topluma Japonya'nın "neo-militarizminin" pervasız hamlelerini sıkı şekilde dizginleme ve bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Askeri Uyarı - Son Dakika

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