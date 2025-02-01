Çin'den Japonya'ya İhracat Kontrolü Tepkisi

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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Japonya'nın yarı iletkenlere uygulamayı planladığı ihracat kontrollerinin Çinli ve Japon işletmeler arasındaki normal ticareti bozacağını ve iki ülkedeki işletmelerin çıkarlarını zedeleyeceğini söyledi.

Sözcü, cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in, meşru çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Sözcü, "Bir süredir bazı ülkeler, Çin'in yarı iletken ve diğer sektörlerini baskı altına almak üzere ulusal güvenlik kavramını genişletip ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullanmaktadır" dedi.

Sözcü, "Japonya tarafını sektörün rasyonel seslerine kulak vermeye, uluslararası ticaret kurallarına riayet edip Çin-Japonya ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere eylemlerini düzeltmeye ve söz konusu önlemlerin ikili ticaretin sağlıklı gelişimini engellemesine izin vermemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini sürdürmek için birlikte çalışmanın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Japonya tarafının söz konusu önlemler konusunda kamuoyu araştırması yaptığı da belirtildi.