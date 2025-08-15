Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı - Son Dakika
Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı

15.08.2025 16:50
Çin, Japonya'yı tarih konusunda ders alıp, Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik yanlış mesaj vermemeye çağırdı.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'yı tarih konusunda derinlemesine düşünmeye, tarihten dersler çıkarmaya, Taiwan konusunda ihtiyatlı davranmaya, Çin'in egemenliğine herhangi şekilde zarar vermekten kaçınmaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde olan ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar vermekten vazgeçmeye çağırdı.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Han Jun'un Japonya ziyaretini iptal ettiği yönündeki Japonya hükümeti açıklaması ve söz konusu kararın Taiwan'ın sözde dışişleri yetkilisi Lin Chia-lung'un Japonya ziyaretiyle bağlantılı olarak alındığı yönündeki medya analizleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bakan Han Jun'un Japonya ziyaretini ertelemesinin nedeni, yetkili makamlardan öğrenilebilir" diyen Lin, Japonya ile çeşitli düzeylerde ilişkileri sürdürme konusunda açık bir tutum sergilediklerini ifade etti.

Japonya tarafının söylemleri ile eylemlerinin birbirini tutması gerektiğini vurgulayan Lin, "Japonya, Çin ile ilişkilerini sürdürme konusunda samimi ise tek Çin ilkesine bağlı kalmalı, ikili ilişkilerin siyasi temelini korumalı ve iki ülke arasındaki dört siyasi belge ile Çin-Japonya stratejik ilişkilerini kapsamlı şekilde ilerletme taahhüdünün ruhuna uygun hareket etmelidir" diye konuştu.

Sözcü, Lin Chia-lung'un Japonya ziyaretiyle ilgili olarak ise Japonya'nın ziyarete izin vererek "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde olan güçlerin ayrılıkçı faaliyetlerine zemin hazırladığını, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlar ile Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgedeki ilkeleri ciddi şekilde ihlal ettiğini ve son derece yanlış bir mesaj verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Kaynak: Xinhua

