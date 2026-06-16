Çin\'den Japonya\'ya Uyarı

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, barıştan yana olan herkesi Japonya'nın "pervasız" neo-militarist adımlarına karşı son derece teyakkuzlu olmaya ve bu girişimlerin önüne geçmek için kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Chen, salı günkü basın toplantısında, Tokyo'nun Çin'i "benzeri görülmemiş en büyük stratejik tehdit" olarak tanımlaması ve buna paralel olarak uzun menzilli saldırı kapasitesi geliştirmeyi sürdürmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Chen, Japon tarafının, büyük çaplı askeri yığınağını meşrulaştırmak ve cepheleşmeyi kasıtlı olarak körüklemek amacıyla sık sık sözde "Çin askeri tehdidi" söylemini gündeme getirdiğini belirtti.

Japonya'nın yeniden militarizasyon sürecini hızlandırdıkça Asya-Pasifik bölgesi için bir "barut fıçısına" dönüştüğünü ifade eden Chen, ülkenin savunma harcamalarını büyük oranda artırdığını, ölümcül silahların ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşettiğini ve orta ile uzun menzilli füzelerin konuşlandırılmasını ısrarla ilerlettiğini söyledi.

Chen ayrıca, barıştan yana olan herkesi Japon neo-militarizminin dünyada yeniden yıkıma yol açmasını engellemeye, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni ve kalıcı barışı savunmaya çağırdı.