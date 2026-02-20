Çin\'den Kore İşçi Partisi\'ne Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, Kore İşçi Partisi'nin 9. Kongresi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Perşembe günü yayımlanan mesajda, son yıllarda Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un'un güçlü liderliğinde yeni dönemde parti inşasına yönelik beş maddelik çizginin başarıyla uygulandığı belirtildi. Mesajda, sosyalist yola bağlılığın sürdürüldüğü, ekonomik kalkınma ile halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine öncelik verildiği ve çeşitli başarılar elde edildiği kaydedilerek, Çin'in bu gelişmelerden içtenlikle memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Mesajda ayrıca, 9. Kongre'nin parti ve Kuzey Kore halkının siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, kongrenin önümüzdeki süreçte partinin gelişimi ve ülkenin ekonomik ilerlemesine yönelik stratejik planlamalar açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

ÇKP'nin Kore İşçi Partisi ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilere her zaman büyük önem verdiği belirtilen mesajda, iki parti arasındaki iletişim ve etkileşimin güçlendirilmesine, parti yapılanması ve devlet yönetimi alanlarında deneyim paylaşımının derinleştirilmesine, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine birlikte öncülük edilmesine hazır olunduğu ifade edildi. Bu çabaların, iki ülkede sosyalist davanın istikrarlı ve kapsamlı ilerlemesine katkı sunacağı ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı destekleyeceği vurgulandı.