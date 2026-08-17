Çin\'den Kore Yarımadası Açıklaması

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasının ilgili tüm tarafların çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Savunma Bakanlığı'na Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları "büyük ölçüde azaltma" talimatı verdiği bildirilmişti.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, yarımadadaki sorunun siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasına destek verilmesinin, tüm tarafların çıkarına olduğunu belirtti.