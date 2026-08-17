Çin'den Kore Yarımadası Açıklaması - Son Dakika
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Çin'den Kore Yarımadası Açıklaması

Çin\'den Kore Yarımadası Açıklaması
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Çin, Kore Yarımadası'nda barışın korunmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasının ilgili tüm tarafların çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Savunma Bakanlığı'na Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları "büyük ölçüde azaltma" talimatı verdiği bildirilmişti.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, yarımadadaki sorunun siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasına destek verilmesinin, tüm tarafların çıkarına olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Kore, Son Dakika

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