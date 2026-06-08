Çin\'den Mega Su Yolu Projesi

WUHAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin, dünyanın üçüncü en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nde artan gemi taşımacılığı talebini karşılamak üzere bir mega su yolu projesi başlattı. Proje kapsamında dünyanın en büyük kanal havuzu da inşa edilecek.

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde düzenlenen törenle Üç Boğaz'ın yeni su yolu projesinin temelini attı.

77,2 milyar yuan (yaklaşık 11,3 milyar ABD doları) bütçeye sahip proje kapsamında, dünyanın en büyük su koruma projesi olan Üç Boğaz Barajı üzerindeki mevcut kanal kilidinin kuzeyine beş kademeli, çift hatlı yeni bir kanal sistemi inşa edilecek. Ayrıca nehrin aşağı kesimindeki daha küçük bir barajda yer alan navigasyon altyapısı da modernize edilecek.

Proje tamamlandığında, Üç Boğaz Barajı'nın yıllık işlem kapasitesi yaklaşık iki kat artarak 336 milyon tona ulaşacak.

Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) temeli atılan ilk büyük proje olarak öne çıkan su yolu, ülkenin 2035 yılına kadar sosyalist modernleşmeyi tamamlama hedefi doğrultusunda atılan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.