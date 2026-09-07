Çin'den Meksika'ya: Üçüncü taraflar ilişkilerimizi etkilememeli - Son Dakika
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Çin'den Meksika'ya: Üçüncü taraflar ilişkilerimizi etkilememeli

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Meksikalı mevkidaşıyla görüşmesinde ilişkilerin dış baskılardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama, ABD'nin Meksika'dan Çin'e yönelik tarifeleri artırmasını istediği iddialarının ardından geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Meksika ile ticaret görüşmelerinde Çin'e yönelik tarifeleri artırma baskısı yaptığı iddialarının gündeme geldiği bir dönemde, Meksiko yönetimine, ilişkilerin dış baskılardan etkilenmemesi gerektiği mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile görüştü.

Çin ve Meksika'nın ortak çıkarlara sahip gelişmekte olan ülkeler olduğunu ifade eden Vang, Çin'in Meksika ile ilişkilerini daima "Küresel Güney" ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliği perspektifinden gördüğünü vurguladı.

Vang, Çin'in Meksika'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine bağlılığını ve dış müdahalere karşı koymasını desteklediğini belirterek, "Çin-Meksika ilişkileri üçüncü tarafları hedef almıyor, üçüncü taraflar ilişkilerimizi etkilememeli." ifadesini kullandı.

Çinli Bakan'ın sözleri, ABD'nin ticaret müzakerelerinde çelik alüminyum gibi bazı ürünlerde Meksika'nın Çin'e kendisiyle eş düzeyde tarife engelleri koymasını istediğine ilişkin iddiaların ardından geldi.

Meksika, Çin ve diğer ülkelere gümrük tarifelerini yüzde 35'e kadar yükseltmişti

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Başkan Donald Trump'ın tarife artışlarında hedef aldığı ilk ülkeler olmuş, Washington yönetiminin ticaret müzakerelerinde Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerini yükseltmesi yönünde Meksika'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Meksika, Aralık 2025'te Çin'den ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelerden ithal ürünlerin çoğu için gümrük tarifelerini yüzde 35'e kadar yükselttiğini duyurmuştu.

Pekin yönetimi, 25 Eylül 2025'te Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere gümrük tarifelerini artırma planı kapsamında Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu soruşturma sonunda Meksika'nın tarife artışları dahil kısıtlayıcı tedbirlerinin Çin ürünleri, hizmetleri ve yatırımlarının ülke pazarına girişini kısıtladığı ve engellediği, bu suretle Çinli şirketlerin rekabetçiliğine zarar verdiğinin tespit edilerek bu tedbirlerin ticaret ve yatırım engeli olduğu hükmüne varıldığını bildirilmişti.

Yeni seçilen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum liderliğindeki hükümet, geçen ay Senato'ya sunduğu yasa değişikliği önerisinde, enerji, yapay zeka ve yarı iletkenler gibi hassas sektörlerdeki şirketlerin yabancılara devrine ulusal güvenlik incelemesi yapılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Meksika'ya: Üçüncü taraflar ilişkilerimizi etkilememeli - Son Dakika

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