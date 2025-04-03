Çin'den Myanmar'a Gerçek Zamanlı Çeviri Desteği - Son Dakika
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Çin'den Myanmar'a Gerçek Zamanlı Çeviri Desteği

Çin\'den Myanmar\'a Gerçek Zamanlı Çeviri Desteği

Çin'in DeepSeek modeli, Myanmar deprem bölgesindeki kurtarma ekiplerine dil yardımı sağlıyor.

03.04.2025 14:13
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BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek tarafından desteklenen özel bir çeviri platformu, Myanmar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışan Çinli kurtarma ekiplerine gerçek zamanlı dil yardımı sağlayarak acil durum operasyonlarını kolaylaştırıyor.

Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi İngilizce ve Uluslararası Araştırmalar Okulu Dekan Yardımcısı Han Lintao, Çin ile Burma dilleri arasında çeviri hizmetleri sunan aracın afet müdahale senaryoları için özel olarak tasarlandığını söyledi.

Han, çeviri platformunun 28 Mart'ta Myanmar'da meydana gelen depremden bir gün sonra bir grup Çinli kurtarma görevlisinin talebi üzerine geliştirildiğini sözlerine ekledi.

Han, "Çin ve Burma dilleri arasında çeviri hizmeti sunan bazı araçlar bulunuyordu, ama hiçbiri kurtarma operasyonları için optimize edilmemişti. DeepSeek yapay zeka büyük dil modeli, duruma özgü bir çözümün hızla geliştirilmesini sağladı" dedi.

Kullanıma sunulmasından bu yana gelen kullanıcı bildirimlerine göre sürekli olarak güncellenen çeviri aracına, yardım çalışmalarında daha fazla destek sunacak şekilde sözlü çeviri ve harita bilgileri gibi özellikler eklendi.

İstatistikler, platform aracılığıyla 2.850'den fazla çeviri hizmeti sunulduğunu gösteriyor.

Çeviri, konuşma sentezi ve konuşma tanıma alanlarından uzmanlar da dahil olmak üzere Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi uzmanlarını ve kaynaklarını seferber eden Ulusal Acil Durum Dil Hizmeti Birlikleri Sekreterliği de platforma destek veriyor.

Kaynak: Xinhua

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