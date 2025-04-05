Çin'den Nadir Metallerde İhracat Kısıtlaması - Son Dakika
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Çin'den Nadir Metallerde İhracat Kısıtlaması

Çin, ABD'nin ek gümrük vergisine yanıt olarak nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı.

05.04.2025 05:16
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Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı, küresel arzının büyük bölümünü sağladığı bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacağı bildirildi.

Bu kapsamda Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak elementlerini ancak hükümet izniyle ihracat edebilecek. Öte yandan, Çin gümrük görevlileri, içeriğinde kısıtlanan elementlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.

Çin'in küresel arzının büyük bölümünü sağladığı söz konusu elementler, silah sistemlerinden yüksek performans motorlarına, nükleer reaktörlerden elektronik ve optik donanımlara, uzay araçlarından tıbbi görüntüleme makinelerine, batarya ve yakıt hücrelerinden yarı iletken ve süper iletkenlere dek çok sayıda üründe kullanılıyor.

17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90'ını üreten Çin, ihracat kısıtlamasıyla bu alandaki küresel hakimiyetini ekonomik bir koza çevirme niyetini bir kez ortaya koydu.

Pekin yönetimi, ABD'nin çip kısıtlamalarına karşı 3 Aralık 2024'te savunma ve silah sistemlerinde yaygın kullanılan galyum, germanyum, antimuan gibi nadir toprak elementlerinin ABD'ye ihracatını yasaklamış, batarya ve yakıt hücrelerinin üretiminde ve savunma ile uzay-havacılık sektörlerinde yaygın kullanılan grafit ve türevlerinin ihracatına da kısıtlama getirmişti.

ABD'nin "karşılıklı tarife" artışının ardından geldi

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Pekin yönetimi de ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında getirdiği yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuş, ayrıca ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den Nadir Metallerde İhracat Kısıtlaması - Son Dakika

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