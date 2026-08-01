Çin'den Organize Suçla Mücadele Kampanyası - Son Dakika
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Çin'den Organize Suçla Mücadele Kampanyası

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Çin, çevrimiçi suçlar da dahil olmak üzere organize suçla mücadele için bir yıl sürecek kampanya başlattı.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin, organize suçla mücadeleyi derinleştirmek amacıyla ülke genelinde bir yıl sürecek yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hem geleneksel suç örgütleri hem de ağırlıklı olarak çevrimiçi faaliyet gösteren yeni organize suç biçimleri hedef alınacak.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, kampanyaya ilişkin video konferans yoluyla düzenlenen ulusal toplantıda açıklamalarda bulundu.

Çin'in organize suçlara karşı mücadelesinin ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nden bu yana olumlu sonuçlar verdiğini belirten Chen, yeni koşullar altında organize suçların değişen biçimlerini ve özelliklerini daha iyi anlamak gerektiğini vurguladı.

Yetkililerin organize suça karşı sert tutumlarını sürdüreceklerini kaydeden Chen, özellikle çevrimiçi platformları istismar eden ve kişilere psikolojik baskı uygulayan organize taciz, ısrarlı takip ve kamu düzenini bozma gibi eylemleri içeren sözde "yumuşak şiddet" yöntemlerine başvuran suç örgütleriyle mücadelenin ön planda olacağını kaydetti.

Organize suçlara koruma sağlayan yapıların ortadan kaldırılmasının önemini vurgulayan Chen, kampanyanın organize suçlara karşı savunmasız olan kritik sektör ve bölgelerdeki sorunları da ele alarak suç faaliyetleri ve bunlara zemin hazırlayan koşullarla kararlılıkla mücadele edeceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Organize Suçla Mücadele Kampanyası - Son Dakika

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