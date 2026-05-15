Çin'den Ortadoğu Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Ortadoğu Barış Vurgusu

Çin\'den Ortadoğu Barış Vurgusu
15.05.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Ortadoğu'daki çatışmalarda barış görüşmelerine destek vereceğini açıkladı.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu dört öneri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini, uluslararası toplumla işbirliği içinde barış görüşmelerine daha güçlü destek sağlayacaklarını ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesinde yapıcı bir rol üstleneceklerini söyledi.

Sözcü, çatışmaların başlamasından bu yana ateşkesin sağlanması ve barışın tesis edilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, Xi'nin Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunması ve geliştirilmesine yönelik dört öneri sunduğunu, ayrıca Çin ile Pakistan'ın Körfez Bölgesi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına ilişkin beş maddelik bir inisiyatif yayımladığını hatırlattı.

Çin'in İran'daki duruma ilişkin tutumunun son derece net olduğunu vurgulayan sözcü, çatışmaların İran ve bölgedeki diğer ülkelerde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. Sözcü ayrıca, çatışmaların yayılmaya devam etmesinin küresel ekonomik büyüme, tedarik zincirleri, uluslararası ticaret düzeni ve küresel enerji arzının istikrarı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve bunun uluslararası toplumun ortak çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, "Başından beri yaşanmaması gereken bu savaşın sürdürülmesinin bir anlamı yok. Durumun bir an önce çözüme kavuşturulması sadece ABD ve İran'ın değil, bölge ülkeleri ve dünyanın geri kalanının da yararına" dedi.

Sözcü, ABD ile İran arasında son dönemde sağlanan ateşkesin ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesi yönündeki çabaların bölge ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, Çin'in her zaman diyalog ve müzakere seçeneğinin doğru yol olduğuna, güç kullanımının ise çıkmaz sokak olduğuna inandığını vurguladı.

Sözcü, "Diyalog kapısı açılmışken, bu kapı bir daha kapanmamalı. Gerilimi azaltma yönünde yakalanan ivme sürdürülmeli, siyasi çözüm yolunda ilerlenmeli, diyalog ve istişare devam etmeli ve İran nükleer meselesi başta olmak üzere tüm tarafların endişelerini gözeten bir çözüme ulaşılmalı" diye konuştu.

Sözcü, uluslararası toplumun çağrılarına yanıt verilmesi ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarlı ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için Hürmüz Boğazı'nın bir an önce yeniden trafiğe açılmasının önemine dikkat çekti.

Sözcü ayrıca, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin bir an önce sağlanmasının, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi'nde barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulması için zemin hazırlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Ortadoğu Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Ortadoğu Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.