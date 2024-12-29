Çin'den Ortadoğu'ya Barış Çağrısı

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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası toplumu Ortadoğu ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne, bu ülkelerin meşru ve makul endişelerine, Ortadoğu halklarının bağımsız seçimlerine ve bölgedeki ülkelerin tarihi ve kültürel geleneklerine saygı göstermeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang cumartesi günü başkent Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Wang, görüşmede Ortadoğu'nun, Ortadoğu halklarına ait olduğunu belirterek, bölgenin büyük güçlerin rekabet arenası olmadığını ve bölge dışındaki ülkeler arasındaki jeopolitik rekabete kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Wang, bölgenin kaostan çıkıp istikrara kavuşmasını sağlamak için acilen yapılması gereken şeyin, derhal ateşkesin sağlanıp şiddete son verilmesi, insani krizin hafifletilmesi, siyasi çözüme bağlı kalınması ve diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması olduğunu vurguladı.

Wang, tüm tarafların her fırsatta yaptırım ve baskı uygulamak, çatışma yaratmak ya da güce başvurmak, Ortadoğu halklarına kendi iradelerini dayatmaya çalışmak ya da bu halklara suçlamalarda bulunmak yerine, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasında yapıcı rol oynaması temennisinde bulundu.

Wang, Ortadoğu ülkelerinin dostu ve ortağı olan Çin'in bu ülkeleri bağımsız kalkınma yollarını keşfetme, sorunlarını diyalog ve istişare yoluyla çözme, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruma ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda her zaman kararlılıkla desteklediğini vurguladı.