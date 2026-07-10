Çin'den Otomobil Düzenlemesi: Fiziksel Düğme Zorunluluğu

Çin, otomobillerde güvenliği artırmak amacıyla 1 Temmuz 2027'den itibaren sinyal, korna, silecek ve vites gibi kritik işlevlerde fiziksel düğme kullanımını zorunlu hale getiren bir düzenleme duyurdu. Son yıllarda üreticiler dokunmatik ekranlara yönelmişti ancak sürücüler, ekran menülerinde gezinmenin dikkat dağıttığını belirtiyordu.

Düzenlemenin amacı, ekran donması veya yazılım sorunu durumunda sürücünün kritik güvenlik fonksiyonlarına erişimini kaybetmesini önlemek. Düğmelerin boyutu ve kullanım kolaylığı için teknik kriterler belirlenecek. Uygulama için kısa bir geçiş süresi öngörülüyor. Çin'in otomotiv pazarındaki etkisiyle bu düzenlemelerin küresel otomotiv ekosistemini değiştirebileceği belirtiliyor.