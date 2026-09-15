Çin'den Panama-Tayvan dostluk grubuna tek Çin ilkesi uyarısı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkeler ile Taiwanlı yetkililer arasında her türlü resmi etkileşim ve temasa kesinlikle karşı olduklarını belirterek, hiçbir dış gücün Çin'in içişlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bazı Panamalı milletvekillerinin sözde bir "Panama-Taiwan parlamento dostluk grubu" kurduğu ve ABD'li milletvekillerinin de grubun açılışına video bağlantısı yoluyla katıldığı yönünde medyada bir haber yer almıştı.

Habere göre, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "dış ilişkilerin, yürütme organının yetkisinde olduğunu" belirterek, milletvekillerinin Taiwan ile kurdukları temasların, "hükümetin bunları onayladığı anlamına gelmediğini" ifade etti.

Pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu haber hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

"O bir avuç siyasetçiyi gerçeği görmeye çağırıyoruz. Taiwan meselesinde sınırı aşmak ciddi sonuçlara yol açar" diyen Guo, sözde "parlamento dostluk grubunun" kurulmasının, Panama'nın bağlı olduğunu bildirdiği tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Guo, "Panama hükümetinin açıklamasından haberdarız. Panama'nın, Çin-Panama ilişkilerinin siyasi temelini korumak amacıyla tek Çin ilkesine olan bağlılığını somut eylemlerle ortaya koymasını temenni ediyoruz" dedi.

Guo, ABD'ye de tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirgeye uyma, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar vermeyi bırakma ve Çin-Panama ilişkilerini bozmaya ve sabote etmeye son verme çağrısında bulunduklarını söyledi.